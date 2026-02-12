Un Addio Straziante | Cristina Russo Ricorda l’Amore Incondizionato del Padre Gaetano

Cristina Russo si presenta davanti alla folla radunata in chiesa, con il volto segnato dal dolore ma deciso a ricordare il padre Gaetano. La sua voce si leva chiara, portando l’emozione di un addio che fa fatica a trovare le parole giuste. Mentre parla, la gente ascolta in silenzio, condividendo il senso di perdita e di affetto per un uomo che ha lasciato un segno profondo. La chiesa si riempie di ricordi e di lacrime, ma anche di quella forza che nasce dall’amore incondizionato che Cristina ha

Una figlia parla, una comunità ascolta: nell'eco di una chiesa piena, le parole di Cristina Russo attraversano il lutto e si fermano dove nasce la forza. È il racconto di un padre che diventa casa, di un uomo che resta esempio. Un addio che non chiude, ma apre. Era il suo modo di dirlo: per molti era il "Gaetano del popolo". Per lei era semplicemente papà. Nelle frasi di Cristina c'è la distanza tra l'immagine pubblica e il cuore privato. C'è un uomo che teneva insieme gli altri. E c'è una figlia che oggi stringe l'essenziale: l'eco di un amore incondizionato. Cristina non cerca parole difficili.

