Tragico addio a Gaetano il panettiere di Sarno | Ho visto morire mio padre

A Sarno la comunità piange la scomparsa di Gaetano Russo, il panettiere conosciuto da tutti. La notizia ha colpito profondamente i residenti, che ricordano un uomo sempre disponibile e gentile. La sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e clienti, molti ancora increduli davanti a questa perdita improvvisa. La città si stringe nel dolore, mentre si attendono i funerali per salutare ufficialmente Gaetano.

"> Lutto cittadino a Sarno per la tragica scomparsa di Gaetano Russo. Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha annunciato un lutto cittadino per mercoledì 11 febbraio 2026 in onore di Gaetano Russo, il panettiere assassinato nel suo negozio nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Questo gesto vuole esprimere il profondo cordoglio della comunità per la perdita di un concittadino stimato e amato da tutti. “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Sarno, interpretando il forte dolore provato da ogni cittadino per la tragica perdita di Gaetano Russo, proclamano il lutto cittadino per la giornata del funerale”, si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La figlia del panettiere di Sarno, Cristina Russo, ricorda ancora il padre come un uomo che ha cercato di proteggere la famiglia.

Domani si terranno i funerali di Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate nel suo negozio a Sarno.

