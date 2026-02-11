Sarno è il giorno del dolore per l’ultimo saluto a Gaetano Russo

Questa mattina a Sarno si sono riunite molte persone per l’ultimo saluto a Gaetano Russo, il salumiere ucciso nella sua bottega in via Sabotino. La maggior parte indossava una maglietta bianca con la scritta rossa “Vogliamo giustizia per Gaetano”. La cerimonia si è svolta alle 15, davanti alla sua famiglia e alle sue figlie, sotto gli occhi di tutti. La comunità chiede risposte e giustizia per questa tragedia.

Tempo di lettura: < 1 minuto ‘ Vogliamo giustizia per Gaetano ‘. È la T-shirt bianca con scritta rossa che hanno indossato la maggior parte delle persone che oggi dalle 15 hanno partecipato al funerale di Gaetano Russo, il salumiere ucciso nella sua attività in via Sabotino, a Sarno, sotto gli occhi delle figlie. Il suo assassino, Andrea Sirica è in carcere e anche da lì sta facendo discutere per la foto che ha fatto il giro del web, accanto al fratello. I due ora sono stati separati e si trovano in due strutture penitenziarie diverse, ma intanto la paura è che venga riconosciuto il vizio di mente e quindi ridotta la pena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

