Ultimissime Juve LIVE | recupera McKennie Kelly parla di Juve e del derby d’Italia

La Juventus torna a sorridere: McKennie si è allenato con il gruppo e potrebbe essere pronto per la prossima partita. Kelly ha parlato del derby d’Italia, sottolineando quanto sia importante per la squadra. I tifosi aspettano con ansia aggiornamenti e novità dal campo, mentre i bianconeri preparano la sfida più vicina. La giornata in casa Juventus si concentra sui recuperi e sulle parole dei giocatori, con l’obiettivo di tornare a vincere.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 febbraio 2026. Juventus Next Gen, primo gol per Gunduz con i bianconeri: gran giocata contro la Sambenedettese! Cosa ha fatto. Ore 18.25 – Juventus Next Gen, primo gol per Gunduz con i bianconeri: gran giocata contro la Sambenedettese! Cosa ha fatto Kelly a CBS: «Alla Juventus devi vivere e respirare questa maglia: è così che deve essere.

