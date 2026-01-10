Ultimissime Juve LIVE | Kelly recupera Conceicao ancora in dubbio Novità su Chiesa

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: Kelly si sta riprendendo, mentre Conceicao resta ancora in dubbio. Sono emerse novità anche su Chiesa, con dettagli da approfondire. La nostra copertura fornisce le informazioni più recenti sulle condizioni dei giocatori e le decisioni dello staff tecnico, offrendo un quadro chiaro e preciso delle ultime notizie dalla Continassa.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 gennaio 2026. Infortunati Juve: Kelly recuperato per la Cremonese, cosa succede invece per Conceicao. Le ultime dalla Continassa a -2 dal match. Ore 14:30 – Infortunati Juve: Kelly recuperato per la Cremonese, cosa succede invece per Conceicao. Le ultime dalla Continassa a -2 dal match Chiesa Juventus, l’intreccio con Salah e la giornata chiave di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Kelly recupera, Conceicao ancora in dubbio. Novità su Chiesa Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: l’entità degli infortuni di Conceicao e Kelly, novità su Frattesi Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Perin, Conceicao e Cabal lavorano ancora a parte La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus, verso il Sassuolo: Conceicao e Kelly affaticati; Juve, il pagellone 2025: Kalulu rinasce, Kelly cosa fa, McKennie l’aggiustatutto, Vlahovic flop; Juve, le ultime dall'infermeria: contro la Cremonese rientra Kelly. In dubbio Conceiçao; Kelly in dubbio per Sassuolo-Juventus: le sue condizioni, quando torna e chi gioca in difesa. Juventus, dalla Continassa: recuperato Kelly, le ultime su Conceicao - Juventus al lavoro alla Continassa verso la Cremonese: Kelly torna in gruppo e punta la convocazione, Conceição resta in dubbio e Spalletti valuta i ballottaggi sulla trequarti. msn.com

Allenamento in mattinata per la Juventus. Kelly in gruppo. Conceicao a parte. Domani alle 16 la conferenza di Spalletti - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro la Cremonese. tuttojuve.com

Juventus, lunedì c'è la Cremonese: le ultime su Kelly e Conceicao - Prosegue la preparazione alla sfida con la Cremonese per la Juventus di Luciano Spalletti che scenderà in campo lunedì sera dopo il successo contro il Sassuolo. fantacalcio.it

Lucumi mena Conceicao e tutti zitti!

Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz torna alla Juve Novità su Chiesa - facebook.com facebook

Ultimissime #Juventus Le principali notizie di giornata x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.