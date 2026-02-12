Ultimissime Juve LIVE | recupera McKennie domani parla Locatelli

La Juventus si prepara a recuperare Weston McKennie, che ha superato l’infortunio e torna a disposizione. Domani, invece, parlerà il centrocampista Locatelli, che terrà una conferenza stampa prima della partita. I bianconeri sono concentrati sul prossimo impegno e cercano di mettere in fila tutte le novità in vista della sfida.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 febbraio 2026. Inter Juve, sarà Locatelli a parlare in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti: il motivo e l’orario ufficiale dell’appuntamento. Ore 15:00 – Inter Juve, Locatelli parlerà alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. Una scelta per far ruotare le voci in un periodo davvero intenso McKennie, arrivano ottime notizie per Spalletti in vista di Inter Juve: cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: l’agente di McKennie si è espresso ufficialmente, mentre si delineano le condizioni dei giocatori disponibili e infortunati in vista della partita contro il Lecce.

