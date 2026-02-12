Ultimissime Inter LIVE | retroscena Dumfries sirene dalla Premier League per Bisseck

Questa mattina si sono intensificate le voci di mercato per i giocatori dell’Inter. La Premier League ha messo gli occhi su Dumfries, che potrebbe lasciare Milano già nelle prossime settimane. Nel frattempo, anche Bisseck si trova al centro di diverse sirene dall’Inghilterra, alimentando le trattative dei nerazzurri. La società nerazzurra, invece, continua a lavorare per rinforzare la rosa e prepararsi alle prossime sfide di campionato.

Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 12 FEBBRAIO. Ore 16:39 – Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League: super offerta in arrivo ma Chivu ha le idee chiare. La situazione. Calciomercato Inter, pronta un'offerta da 40 milioni di euro per Yann Bisseck: Chivu e Marotta pronti ad alzare il muro Ore 16:25 – Dumfries, spunta il retroscena: l'Inter ha una precisa speranza sull'olandese.

Sul calciomercato dell’Inter, il interesse per Davide Frattesi si amplia con il possibile coinvolgimento del Bournemouth, che ha avanzato una richiesta di prestito.

L’Inter si prepara a resistere alle avances della Premier League per Yann Bisseck.

