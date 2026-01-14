Calciomercato Inter sirene dalla Premier League per Frattesi | sondaggio approfondito la risposta di Marotta

Sul calciomercato dell’Inter, il interesse per Davide Frattesi si amplia con il possibile coinvolgimento del Bournemouth, che ha avanzato una richiesta di prestito. Marotta e la società stanno valutando attentamente questa opportunità, considerando le esigenze tecniche e le strategie future. La situazione resta in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle decisioni che influenzeranno il reparto centrale del team nel percorso di rinforzo stagionale.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nuova pretendente per Frattesi: spunta il Bournemouth che ha chiesto il centrocampista in prestito. Il calciomercato invernale dell’Inter si infiamma con una nuova minaccia proveniente dalla Premier League. Nelle ultime ore, come riferito da Orazio Accomando ( Mediaset ), il Bournemouth si è fatto avanti con decisione per Davide Frattesi, aggiungendosi alla lista delle pretendenti inglesi che sognano di strappare la mezzala a Cristian Chivu. Calciomercato Inter, l’offerta delle “Cherries”: prestito per il jolly nerazzurro. Il club rossonero d’Inghilterra ha sondato il terreno proponendo la formula del prestito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League per Frattesi: sondaggio approfondito, la risposta di Marotta Leggi anche: Calciomercato Inter, asse caldo con la Juve: è Frattesi la chiave per Muharemovic! Occhio alle insidie dalla Premier League Leggi anche: Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti dalla Premier League: vogliono quel bianconero già a gennaio! Le ultimissime Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Frattesi, sirene inglesi: l'Inter fa il prezzo. E Chiesa...; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; VIDEO GdS / Frattesi, sirene dalla Premier League: l’Inter fissa il prezzo; Sirene dalla Francia per Asllani: sfida al Girona, nuova pretendente per l'albanese. Inter, Simeone e Premier in agguato: il futuro di Dimarco è già deciso | CM.IT - Federico Dimarco è rinato sotto la gestione Chivu: la mossa dell’Inter per blindarle il laterale sinistro in maglia nerazzurra ... calciomercato.it

