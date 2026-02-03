Ukrainian capital Kyiv under missile attack official says
La capitale ucraina, Kyiv, ha subito un attacco missilistico nelle prime ore di martedì. Secondo Tymur Tkachenko, a capo dell’amministrazione militare della città, diversi razzi russi sono stati lanciati e hanno causato danni. Per ora non si segnalano vittime, ma l’allarme resta alto e le autorità sono in allerta.
Feb 3 (Reuters) - The Ukrainian capital was under attack early on Tuesday from Russian missiles, Tymur Tkachenko, head of the city's military administration, said on Telegram. Tkachenko said a number of apartment buildings and an education establishment had been damaged. 3 febbraio (Reuters) - La capitale ucraina è stata attaccata martedì presto da missili russi, ha detto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città. Tkachenko ha detto che alcuni edifici di appartamenti e un istituto scolastico sono stati danneggiati.
Ukrainian capital under Russian attack, air defences in operation
La capitale ucraina è stata colpita da un attacco aereo, con droni russi che hanno raggiunto diverse zone della città.
Ukrainian capital Kyiv under massive Russian attack, officials say #breakingnews #news #latestnews
Argomenti discussi: Ukraine, Zelensky: 'Talks in Abu Dhabi constructive'. Continuation next Sunday; Zelenskiy says Ukraine is getting ready for new peace talks next week.
Ukrainian capital Kyiv under missile attack, official saysThe Ukrainian capital was under attack early on Tuesday from Russian missiles, Tymur Tkachenko, head of the city's military administration, said on Telegram. reuters.com
As temperatures plunge, Kyiv braces for Russia's next mass attack on energy infrastructureAfter a brief lull, Kyiv is bracing for fresh mass Russian aerial attacks as a bitter cold snap drives temperatures below -20°C (-4°F). kyivindependent.com
Mentre nella capitale ucraina risuona il quinto allarme aereo della giornata, i colloqui ad Abu Dabi fra Ucraina, Stati Uniti e russia si concludono con un buco nell’acqua, come quello che ha fatto uno drone russo caduto stanotte in un laghetto a Kyiv. Quindi KE - facebook.com facebook
