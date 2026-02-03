Ukrainian capital Kyiv under missile attack official says

La capitale ucraina, Kyiv, ha subito un attacco missilistico nelle prime ore di martedì. Secondo Tymur Tkachenko, a capo dell’amministrazione militare della città, diversi razzi russi sono stati lanciati e hanno causato danni. Per ora non si segnalano vittime, ma l’allarme resta alto e le autorità sono in allerta.

Feb 3 (Reuters) - The Ukrainian capital was under attack early on Tuesday from Russian missiles, Tymur Tkachenko, head of the city's military administration, said on Telegram. Tkachenko said a number of apartment buildings and an education establishment had been damaged. 3 febbraio (Reuters) - La capitale ucraina è stata attaccata martedì presto da missili russi, ha detto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città. Tkachenko ha detto che alcuni edifici di appartamenti e un istituto scolastico sono stati danneggiati.

