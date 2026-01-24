Ukrainian capital under Russian attack air defences in operation
La capitale ucraina è stata colpita da un attacco aereo, con droni russi che hanno raggiunto diverse zone della città. Le difese anti aérea sono state attivate per contrastare l’assalto. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano gli sviluppi e adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.
Jan 24 (Reuters) - Russian drones struck several districts early on Saturday in a massive attack on the Ukrainian capital with air defence units in operation, officials said. Mayor Vitali Klitschko said there had been strikes in two districts on either side of the Dnipro River bisecting the capital. "Kyiv is under a massive enemy attack," Klitschko wrote on the Telegram messaging app. Tymur Tkachenko, head of the capital's military administration, also reported strikes in at least three districts, sparking fires in at least two locations. He said drones were attacking the city and there was a threat Russian missiles could be deployed.
Two killed, dozens wounded in mass Russian drone attack on Ukraine: Zelensky Nella notte, un intenso attacco con droni ha colpito diverse località in Ucraina, causando due decessi e numerosi feriti.
Russian drone attack forces power cuts in Ukraine's Kryvyi Rih, military says Il 14 gennaio, un attacco di droni russi ha colpito le infrastrutture di Kryvyi Rih, provocando blackout energetici che hanno interessato oltre 45.
Ukraine's two largest cities under Russian attack, officials say 13 injured Jan 24 (Reuters) - Ukraine's two largest cities came under Russian attacks early on Saturday, injuring two people in the capital Kyiv and 11 in Kharkiv in the northeast, officials said.
Ukrainian capital under Russian attack, air defences in operation Jan 24 (Reuters) - Russian drones struck several districts early on Saturday in a massive attack on the Ukrainian capital with air defence units in operation, officials said.
#Ucraina, notte di attacchi su #Kiev e #Odessa. La Capitale al buio #20gennaio
Ucraina: raid russo su Kiev, interruzioni di corrente e acqua Nella notte, Kiev è stata colpita da un nuovo attacco russo con droni e missili balistici. Secondo l'agenzia Rbc Ukraine, i raid hanno interessato la capitale e le aree circostanti, causando blackout e int
