Perez attacco aperto all’Uefa! Il presidente del Real Madrid ritiene la Superlega indispensabile Cosa sta accadendo

Pérez non ha dubbi: il monopolio UEFA è abbattuto. Denuncia il caso Negreira e annuncia che il club chiederà i danni e organizzerà il torneo. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid e storico sostenitore della Superlega, ha usato toni durissimi davanti ai soci, lanciando un attacco a tutto campo contro le istituzioni. Pérez ha subito ribadito il tema Superlega, definendola indispensabile. L'annuncio è che il club ha abbattuto in tempo record un monopolio durato più di 60 anni. La Superlega ha ottenuto una vittoria netta in tribunale: ci hanno dato ragione in 21 dei 23 punti e hanno pagato le spese legali.

