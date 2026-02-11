La lunga battaglia tra le grandi squadre e la Uefa si è finalmente conclusa, ma le conseguenze si faranno sentire a lungo. Dopo anni di scontri legali, ricorsi e minacce di cause miliardarie, Real Madrid, A22 e ECA hanno deciso di sedersi allo stesso tavolo. La pace è arrivata, ma il calcio europeo cambierà comunque. La Uefa dovrà rivedere molti dei suoi schemi, e il futuro delle competizioni appare ancora tutto da definire.

La guerra per la Superlega è finita, ma nulla sarà come prima. Una pace a quattro mani, condizionata a quanto accadrà da qui in poi e con una sola certezza: per fare sedere allo stesso tavolo Uefa, A22 (la società che dal 2021 lavora per il nuovo format dopo il naufragio del primo tentativo), ECA (l’associazione dei club europei) e Real Madrid sono serviti anni di battaglie legali, sentenze della Corte di Giustizia europea e minacce di richieste danni miliardari con conseguenti interlocuzioni tra le parti. Un lavoro servito per arrivare fin qui: quel tavolo dovrà discutere i nuovi equilibri del business del calcio europeo per i prossimi decenni e lo farà con l’obiettivo di sotterrare per sempre l’ascia di guerra. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerra per la Superlega è finita (ma non ha vinto la Uefa e cambierà il calcio europeo)

Approfondimenti su Superlega Guerra

La Superlega è ufficialmente finita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Superlega Guerra

Argomenti discussi: Abolire la guerra: l’errore di traduzione che cambia il senso della pace; La guerra di Putin sarà pagata dai russi per generazioni; Olimpiadi, la tregua (mancata) e la nobiltà dello sport antidoto della guerra; Aderisci e organizza una tappa nella tua città!.

Ghali contro la guerra: la poesia di Rodari alla cerimonia di apertura delle OlimpiadiAlla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Ghali ha scelto la poesia Promemoria di Gianni Rodari per lanciare un messaggio politico esplicito contro la guerra, re ... vanityfair.it

Milano-Cortina, Ghali recita la poesia di Gianni Rodari Promemoria contro la guerra. Il testoCi sono cose da non fare mai, per esempio la guerra: i versi di 'Promemoria' di Gianni Rodari hanno accompagnato l'ingresso allo stadio di San Siro di Ghali. Il 32enne rapper, parlando in italiano, f ... affaritaliani.it

Dopo le emozioni di Trentino - Piacenza, è il momento dell'altra semifinale tra #ranaverona e #sirsusascaiperugia Il riscaldamento del match #delmontecoppaitalia #Superlega #volleymaschile - facebook.com facebook

Ci sono battaglie che si vincono e battaglie che si perdono. Amen. Serva da lezione: se si vuole fare la guerra, bene, ma ci si attrezza e ci si addestra adeguatamente evitando di emulare Brancaleone da Norcia. #FORZAJUVE x.com