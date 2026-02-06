La leader del Pd, Elly Schlein, ha presentato le sue priorità per le prossime settimane. Da un lato, vuole rafforzare la campagna contro il referendum, dall’altro, punta a un percorso di ascolto e rispetto per tutti. La strategia si concentra su questi due filoni principali, con l’obiettivo di coinvolgere più cittadini e mantenere un tono aperto e dialogante.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La campagna per il No al referendum e il 'percorso di ascolto' nel Paese. Queste le due direttrici su cui Elly Schlein intende spingere nelle prossime settimane. Una road map che la segretaria ha delineato e argomentato nella Direzione di oggi al Nazareno. Ma è stato un passaggio sui rapporti interni ai dem a dare il segno alla riunione. "Rispetto per tutti, soprattutto per chi ha una idea diversa, ma la linea del Pd è una", dice Schlein. E la minoranza non la prende bene. Una batteria interventi e, per la prima volta, la Direzione non si è chiusa con un voto unanime sulla relazione di Schlein: 162 sì e 11 astenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pd: Schlein traccia road map tra campagna No e 'ascolto', 'rispetto per tutti ma linea è una'**

Approfondimenti su Elly Schlein

La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c’è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.

Schlein si presenta alla Direzione nazionale del Pd con un messaggio chiaro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Elly Schlein

**Pd: Schlein traccia road map tra campagna No e 'ascolto', 'rispetto per tutti ma linea è una'**Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La campagna per il No al referendum e il 'percorso di ascolto' nel Paese. Queste le due direttrici su cui Elly Schlein ... iltempo.it

Pd, Schlein da Montepulciano: Sono la segretaria di tuttiNel pieno di una fase politica segnata dalla fase post voto alle Regionali, dalle tensioni interne alle opposizioni in seguito al caso Atreju e dal dibattito sulla legge del consenso, la segretaria ... tg24.sky.it

Parlando di un certo complesso di inferiorità della sinistra, e provocando un po' di dibattito a destra, Elly Schlein ha detto: «dobbiamo riprenderci Tolkien». In Italia l’appropriazione dell’autore del “Signore degli Anelli” da una parte della destra radicale risale a facebook