Pd | Schlein traccia road map tra campagna No e ' ascolto' ' rispetto per tutti ma linea è una' **

La leader del Pd, Elly Schlein, ha presentato le sue priorità per le prossime settimane. Da un lato, vuole rafforzare la campagna contro il referendum, dall’altro, punta a un percorso di ascolto e rispetto per tutti. La strategia si concentra su questi due filoni principali, con l’obiettivo di coinvolgere più cittadini e mantenere un tono aperto e dialogante.
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La campagna per il No al referendum e il 'percorso di ascolto' nel Paese. Queste le due direttrici su cui Elly Schlein intende spingere nelle prossime settimane. Una road map che la segretaria ha delineato e argomentato nella Direzione di oggi al Nazareno. Ma è stato un passaggio sui rapporti interni ai dem a dare il segno alla riunione. "Rispetto per tutti, soprattutto per chi ha una idea diversa, ma la linea del Pd è una", dice Schlein. E la minoranza non la prende bene. Una batteria interventi e, per la prima volta, la Direzione non si è chiusa con un voto unanime sulla relazione di Schlein: 162 sì e 11 astenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Pd, Schlein da Montepulciano: Sono la segretaria di tuttiNel pieno di una fase politica segnata dalla fase post voto alle Regionali, dalle tensioni interne alle opposizioni in seguito al caso Atreju e dal dibattito sulla legge del consenso, la segretaria ... tg24.sky.it
Parlando di un certo complesso di inferiorità della sinistra, e provocando un po' di dibattito a destra, Elly Schlein ha detto: «dobbiamo riprenderci Tolkien». In Italia l’appropriazione dell’autore del “Signore degli Anelli” da una parte della destra radicale risale a facebook
