Cantieri per la Pedemontana | confronto in prefettura una road map per sopravvivere ai lavori

La Prefettura di Monza ha convocato oggi i sindaci dei comuni interessati dai cantieri di Pedemontana, in vista dell’avvio dei lavori sulle tratte B2 e C. L’obiettivo è mettere a punto un piano condiviso per gestire i disagi e organizzare al meglio le attività durante i prossimi tre anni di lavori. La riunione è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e trovare soluzioni pratiche per aiutare cittadini e imprese a sopravvivere agli inevitabili disagi.

Monza, 1 febbraio 2026 – Parola d’ordine: coordinamento. La Prefettura di Monza e Brianza ha chiamato a raccolta i comuni coinvolti dall’imminente avvio dei cantieri sulle tratte B2 e C di Pedemontana per programmare tutte le azioni necessarie ad affrontare i prossimi tre anni di lavori. È stato creato il tavolo interistituzionale per gestire in maniera condivisa e coordinata i diversi interventi che si renderanno necessari per cercare di limitare i disagi alle decine di migliaia di residenti nelle aree coinvolte. Al tavolo. L’incontro in Prefettura è stato convocato dal prefetto Enrico Roccatagliata, d’intesa con l’assessora regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

