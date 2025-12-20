Orban a Bruxelles | Prestito Ue per Kiev totalmente sbagliato Noi innocenti ne siamo fuori – Il video

In occasione di un intervento a Bruxelles, Orban ha espresso la sua opinione sul prestito dell’Unione Europea a Kiev, definendolo totalmente sbagliato. Ha sottolineato che alcuni paesi, tra cui l’Ungheria, hanno scelto di non partecipare all’accordo, grazie a un opt-out previsto per loro. La posizione dell’Ungheria riflette una certa distanza rispetto alla decisione collettiva, mantenendo una posizione di neutralità.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 dicembre 2025 "L'accordo sul prestito Ue all'Ucraina prevede un opt-out per Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia. Tre Paesi hanno deciso di non partecipare. Si tratta di un opt-out per la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria. Quindi noi siamo innocenti. È una decisione estremamente sbagliata che avvicina l'Europa alla guerra. Sembra un prestito, ma ovviamente gli ucraini non saranno mai in grado di ripagarlo. Quindi si tratta fondamentalmente di denaro perso. La presidente della Commissione ha sempre presentato due opzioni: una era il congelamento dei beni, che è fallito, e l'altra era il prestito, ma il problema del prestito era che richiedeva una decisione unanime. 🔗 Leggi su Open.online

