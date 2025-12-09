La Commissione UE vuole dare a Kiev altri 210 miliardi di euro

Imolaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea propone di destinare a Kiev 210 miliardi di euro nel 2026-27, includendo 140 miliardi provenienti da fondi russi congelati. Questa proposta mira a sostenere l'Ucraina in un contesto di crisi e ricostruzione, rafforzando la cooperazione europea e rafforzando il sostegno finanziario al paese.

La Commissione europea propone di trasferire € 210 miliardi a Kiev nel 2026-27, inclusi i 140 miliardi presi direttamente dai fondi russi congelati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

la commissione ue vuole dare a kiev altri 210 miliardi di euro

© Imolaoggi.it - La Commissione UE vuole dare a Kiev altri 210 miliardi di euro

Scopri altri approfondimenti

commissione ue vuole dareGli occhi dell’Ue su Meta. Il motivo della nuova indagine - L'Unione europea avvia un'indagine su Meta per capire se abbia abusato della sua posizione su WhatsApp per sfavorire la concorrenza ... formiche.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Commissione Ue Vuole Dare