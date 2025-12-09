La Commissione UE vuole dare a Kiev altri 210 miliardi di euro
La Commissione europea propone di destinare a Kiev 210 miliardi di euro nel 2026-27, includendo 140 miliardi provenienti da fondi russi congelati. Questa proposta mira a sostenere l'Ucraina in un contesto di crisi e ricostruzione, rafforzando la cooperazione europea e rafforzando il sostegno finanziario al paese.
