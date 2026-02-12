Ue Meloni | Motore italo-tedesco sulla competitività Francia al tavolo

La premier Giorgia Meloni ha detto che l’Italia e la Germania guidano il motore della competitività dell’Europa. Prima del vertice Ue, Meloni ha spiegato che c’è un forte legame tra i due paesi sui temi caldi in discussione. La Francia sarà presente al tavolo, ma la Meloni ha voluto sottolineare il ruolo centrale di Italia e Germania.

(LaPresse) La premier Giorgia Meloni ha sottolineato, nel punto stampa prima del vertice Ue sulla competitività, che esiste un forte “motore tedesco-italiano” sui temi al centro della discussione. Secondo la presidente del Consiglio, la cooperazione bilaterale con la Germania è stata rafforzata, ma non è un’azione “contro qualcuno”, visto che anche la Francia era presente al tavolo sulla competitività. Meloni ha definito “molto positivo” il ruolo del leader tedesco Friedrich Merz, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto finora. Sul tema degli eurobond, la premier ha dichiarato di essere personalmente favorevole, ma ha ricordato che si tratta di uno dei dibattiti più divisivi in Europa, con posizioni molto contrastanti tra i Paesi membri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Meloni: “Motore italo-tedesco sulla competitività, Francia al tavolo” Approfondimenti su Meloni UE Meloni: "In Europa il motore italo-tedesco c'è, ma non è contro la Francia" La premier Giorgia Meloni conferma che in Europa ci sono forti legami tra Italia e Germania, ma precisa che questa collaborazione non mira a sfidare la Francia. Meloni e Merz pronti al vertice ristretto sulla competitività, la Francia è sempre più tagliata fuori Questa mattina si svolge un incontro ristretto tra Meloni e Merz, in vista del vertice sulla competitività dell’Unione Europea. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Meloni UE Argomenti discussi: L’asse Roma-Berlino e il tradimento dell’Europa - Appunti; Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; Meloni prepara il debutto con Merz. Vertice con i ministri: sul tavolo energia e industria; Leggi più rapide e risorse per le imprese. Piano per rilanciare auto, difesa ed export. Ue, Meloni: c’è motore italo-tedesco ma non contro qualcunoAlden Biesen, 12 feb. (askanews) – C’è sicuramente un motore italotedesco, una convergenza con ... msn.com Meloni al vertice Ue: «Motore italo-tedesco sulla competitività, Francia al tavolo»La premier Giorgia Meloni ha sottolineato, nel punto stampa prima del vertice Ue sulla competitività, che esiste un forte motore tedesco-italiano sui temi al centro della discussione. Secondo la pre ... msn.com Ue, #Meloni: c’è un motore italo-tedesco ma è non contro qualcuno - facebook.com facebook Su @ilgiornale il successo del #PadiglioneItalia a #Expo2025Osaka protagonista a Tokyo. Nell'incontro con il Presidente Meloni, la Premier Takaichi ha lodato il contributo unico dell'Italia, già premiata dal BIE. La #diplomaziaculturale si conferma moto x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.