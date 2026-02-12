La premier Giorgia Meloni conferma che in Europa ci sono forti legami tra Italia e Germania, ma precisa che questa collaborazione non mira a sfidare la Francia. Durante un incontro, Meloni ha sottolineato come il motore italo-tedesco sui temi europei sia reale, e che l’Italia vuole rafforzare i rapporti con Berlino senza creare tensioni con Parigi. La linea è quella di lavorare insieme, senza mettere in discussione gli alleati storici.

"C'è sicuramente un motore tedesco-italiano sui temi, rafforziamo la cooperazione bilaterale con Germania, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno altro. La Francia era al tavolo sulla competitività. Il ruolo di Merz è molto positivo e sono grata perché stiamo facendo un buon lavoro". Lo ha detto la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni prima dell'inizio del vertice informale Ue ad Alden Biesen che avrà al centro la competitività europea e i rapporti Draghi e Letta, definiti "preziosi" da Meloni. Dunque l'auspicio: "La sfida è capire se l'Unione europea può dare risposte concrete, efficaci, immediate sui temi della competitività, perché non c'è più tempo da perdere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni: "In Europa il motore italo-tedesco c'è, ma non è contro la Francia"

La Premier Meloni ha confermato che Italia e Germania lavorano insieme su vari temi, rafforzando la collaborazione bilaterale.

Tresoldi Milan, attaccante italo-tedesco, è stato avvistato a San Siro durante la partita tra Milan e Verona.

