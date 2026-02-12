Ue avanti a più velocità Von der Leyen | riforme per contare Ma il debito comune divide l’Unione

Questa mattina a Roma si è tenuto un incontro informale tra i leader europei, ancora prima del Consiglio europeo di marzo. L’obiettivo è discutere di riforme per rendere l’Unione più efficiente, ma il tema del debito comune continua a dividere gli Stati membri. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ribadito la necessità di riformare le regole, ma non tutti sono d’accordo. La questione resta aperta e il rischio di divisioni si fa sentire.

Roma, 12 febbraio 2026 – Sulla carta è solo un vertice informale in vista del Consiglio europeo di marzo, chiamato a rilanciare la competitività del Club di Bruxelles. Ma nell'atmosfera fiabesca del Castello di Alden Biesen, nelle Fiandre, di idilliaco c'è ben poco. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parla apertamente di "cooperazione rafforzata", spiegando che "abbattere le bandiere" permetterebbe all'Europa di diventare un gigante globale. "Le nostre aziende hanno bisogno di capitali subito. Quindi facciamolo quest'anno. Il piano A è andare avanti a 27. Ma se ciò non fosse possibile, il Trattato prevede una cooperazione rafforzata".

