Groenlandia von der Leyen | Ue farà un massiccio investimento Dialogo con gli Usa ma pronti ad agire

Durante il dibattito a Strasburgo, Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione Europea investirà in modo significativo nella Groenlandia. La presidente ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, pur precisando che l’UE è pronta ad agire se necessario. La discussione si inserisce nel quadro delle strategie europee per rafforzare la presenza e la tutela degli interessi nella regione.

Ursula von der Leyen, parlando in Aula a Strasburgo, al dibattito sulle conclusioni del Consiglio Ue sulla Groenlandia, ha guadagnato applausi. Affermando: "La Groenlandia non è solo un territorio in una regione chiave della mappa mondiale, una terra ricca di materie prime essenziali, un avamposto strategico sulle rotte marittime globali emergenti. È tutte queste cose. Ma soprattutto, la Groenlandia è la patria di un popolo libero e sovrano. È una nazione con la sua sovranità e il suo diritto all'integrità territoriale. E il futuro della Groenlandia spetta solo ai groenlandesi" L'articolo Groenlandia, von der Leyen: “Ue farà un massiccio investimento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

