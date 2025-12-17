Ursula von der Leyen | L’Unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida

Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza per l'Unione europea di prepararsi a fronteggiare una moderna guerra ibrida, in un contesto globale segnato da conflitti e minacce asimmetriche. La presidente della Commissione europea ha evidenziato la necessità di rafforzare le difese e le strategie per proteggere gli interessi e la sicurezza dell'Unione in un mondo complesso e instabile.

L’Unione europea deve prepararsi a “combattere una moderna guerra ibrida” in un “mondo di guerre e predatori”. Nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, dove oggi è in corso il dibattito sulla preparazione del Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è stata chiara: “Dobbiamo difenderci” da soli. “Il momento dell’indipendenza” “Il Consiglio europeo di questa settimana è dedicato ad affrontare la realtà del momento. La realtà di un mondo che è diventato pericoloso e transazionale. Un mondo di guerre. Un mondo di predatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

