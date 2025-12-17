Ursula von der Leyen | L’Unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza per l'Unione europea di prepararsi a fronteggiare una moderna guerra ibrida, in un contesto globale segnato da conflitti e minacce asimmetriche. La presidente della Commissione europea ha evidenziato la necessità di rafforzare le difese e le strategie per proteggere gli interessi e la sicurezza dell'Unione in un mondo complesso e instabile.

ursula von der leyen l8217unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida

© Tpi.it - Ursula von der Leyen: “L’Unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida”

L’Unione europea deve prepararsi a “combattere una moderna guerra ibrida” in un “mondo di guerre e predatori”. Nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, dove oggi è in corso il dibattito sulla preparazione del Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è stata chiara: “Dobbiamo difenderci” da soli. “Il momento dell’indipendenza” “Il Consiglio europeo di questa settimana è dedicato ad affrontare la realtà del momento. La realtà di un mondo che è diventato pericoloso e transazionale. Un mondo di guerre. Un mondo di predatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Una squadra di 007 per la nuova "super intelligence" europea: il piano di Ursula von der Leyen

Leggi anche: Il piano per una “Cia europea”: Ursula von der Leyen pronta a istituire una nuova intelligence guidata da lei

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ursula Von der Leyen Macron's 'SECRET' Signal Chats New EU Scandal Explained

Video Ursula Von der Leyen Macron's 'SECRET' Signal Chats New EU Scandal Explained

ursula von der leyenUrsula von der Leyen: “L’Unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida” - “Questo è il momento dell'indipendenza dell’Europa”, ha detto la presidente della Commissione Ue intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. tpi.it

ursula von der leyenVon der Leyen: Ue sia pronta a difendersi - Così la presidente della Commissione europea, von der Leyen, parlando alla plenaria di Strasbur ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.