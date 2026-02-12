Nicolò Zaniolo si prepara a fare il suo debutto titolare con l’Udinese. Il tecnico Runjaic lo schiererà come falso nove contro il Sassuolo, per cercare di rompere il digiuno di vittorie nelle partite di mezzogiorno. La mossa mira a sorprendere la difesa avversaria e a dare nuova linfa alla squadra, che affronta il match senza Davis e con poche certezze.

Nicolò Zaniolo si prende le chiavi dell’attacco dell’ Udinese per sfatare il tabù del lunch match. Nella sfida casalinga di domenica contro il Sassuolo (ore 12:30), il tecnico Kosta Runjaic è pronto a lanciare l’ex Aston Villa nel ruolo inedito di falso nove, una mossa tattica studiata per sopperire all’assenza di Davis e scardinare la difesa neroverde con l’imprevedibilità. Per l’allenatore tedesco si tratta di un bivio statistico: finora, nelle sette gare disputate all’ora di pranzo sotto la sua gestione, i friulani hanno raccolto la miseria di due punti, restando ancora a secco di vittorie. L’assetto bianconero ritrova solidità grazie ai rientri eccellenti tra i convocati. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Udinese, Zaniolo “falso nove” per spezzare l’incubo lunch match

Approfondimenti su Udinese Zaniolo

La sfida tra Fiorentina e Udinese si presenta come un match di grande tensione, con la Fiorentina che affronta diverse difficoltà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Udinese Zaniolo

Argomenti discussi: Le probabili formazioni della 24^ giornata; Udinese, l’assenza di Davis è un fattore: ora Runjaic deve inventarsi una soluzione; Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Torna Yildiz dal 1?, Sarri scioglie i dubbi sul tridente.

Udinese, idea Zaniolo 'falso nueve' per l'attacco anti-SassuoloUDINE - Ora la squadra bianconera è chiamata a rialzarsi. Non ci sono se o ma che tengano, la sconfitta di Lecce generata da errori a iosa, dalla mancanza di concentrazione e quindi ... ilgazzettino.it

Udinese, Zaniolo si opera. I tempi di recuperoArrivano brutte notizie per Nicolò Zaniolo e per l’Udinese. Il giocatore dovrà infatti operarsi al ginocchio destro a causa di un problema che lo costringerà a fermarsi per qualche settimana. adnkronos.com

25.a di Campionato Sassuolo – Udinese Chi preferisci Berardi Zaniolo #fblifestyle - facebook.com facebook

#LecceUdinese 1-1 63' | Doppio cambio per l'Udinese: Zaniolo, Gueye Miller, Bayo #ForzaUdinese #AlèUdin x.com