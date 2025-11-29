Parma-Udinese le pagelle | Zaniolo e Davis uomini match 7
Solo una sufficienza tra le fila del Parma. Tra i bianconeri positivi anche Bertola, Kabasele, Karlstrom e Zemura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serie A, in campo Juventus-Cagliari: bianconeri a caccia di punti per un posto in Champions Stasera la sfida Milan-Lazio alle 20.45 Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale - facebook.com Vai su Facebook
#Parma 0-1 #Udinese : Nicolo' Zaniolo! #ParmaUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma - Il grave errore sul primo gol indirizza la partita, permettendo all’Udinese di difendere e ripartire. Riporta tuttomercatoweb.com
VOTI fantacalcio Parma-Udinese: super Zaniolo! Bertola come Davis, disastro Corvi - Voti fantacalcio Parma Udinese 13^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Scrive fantamaster.it
Parma-Udinese 0-2: Zaniolo e Davis trascinano i bianconeri. Runjaic aggancia la Lazio - Il sabato della 13esima giornata di Serie A si apre l'importante successo esterno della formazione friulana che sbanca il 'Tardini'. Secondo corrieredellosport.it