Fiorentina-Udinese | Vanoli partita della disperazione Difesa a 4 Zaniolo? Un incubo Sciopero dei tifosi Formazioni

La sfida tra Fiorentina e Udinese si presenta come un match di grande tensione, con la Fiorentina che affronta diverse difficoltà. La squadra adotta una difesa a quattro, mentre la presenza di Zaniolo continua a sollevare dubbi. Intanto, i tifosi stanno considerando uno sciopero per esprimere il loro disappunto. Disperata, la Fiorentina, intesa come società e squadra, prova due mosse: la prima è l'ingaggio di Fabio Paratici, direttore sportivo di buona fama, nonostante la

Disperata, la Fiorentina, intesa come società e squadra, prova due mosse: la prima è l'ingaggio di Fabio Paratici, direttore sportivo di buona fama, nonostante la squalifica per le plusvalenze Juve. E' tornato al Tottenham, ma ha la valigia in mano per venire a Firenze. Non solo a fare mercato, ma soprattutto per "dare la scossa" a un ambiente bloccato, impietrito dal fallimento della squadra. Quindici partite senza una vittoria. La seconda mossa è dell'allenatore, Paolo Vanoli, arrivato sull'orlo dell'esonero dopo poco più di un mese. Oggi (ore 18) contro l'Udinese farà quella che sarebbe la sua prima "rivoluzione": la difesa a quattro L'articolo Fiorentina-Udinese: Vanoli, partita della disperazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Udinese: Vanoli, partita della disperazione. Difesa a 4. Zaniolo? Un incubo. Sciopero dei tifosi. Formazioni Leggi anche: Fiorentina, Vanoli confermato almeno fino alla partita con l’Udinese (Gazzetta) Leggi anche: Qui Fiorentina. In arrivo tremila tifosi ospiti. Vanoli: "Difesa? Potrei cambiare» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vanoli: Con il club non ho parlato. Restiamo in ritiro: con l'Udinese la partita della vita; Fiorentina sempre più a fondo: Udinese ultima spiaggia per Vanoli. Si valutano i sostituti; Fiorentina, Vanoli confermato almeno fino alla partita con l’Udinese (Gazzetta) I Viola, ultimi in classifica, sono attualmente in ritiro e in silenzio stampa. Giovedì giocheranno in Conference, domenica in campionato. https://www.ilnapolista.it/2025/12/fiorentina-; Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A. Pronostico Fiorentina-Udinese, per i viola (e Vanoli) è la "partita della vita" - Perplessità che evidentemente hanno anche i bookie: la vittoria della Fiorentina è quotata a 2. corrieredellosport.it

Pronostico Fiorentina-Udinese, lo spogliatoio è imploso: quota troppo ghiotta - Udinese è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it

Fiorentina, Vanoli: “Colpa mia, con l’Udinese la partita della vita. A gennaio stravolgeremo, via chi non lotta. Vincendo non saremmo andati ai playoff”. Ma sbaglia - Le parole dell'allenatore della Fiorentina dopo il ko in Conference League. msn.com

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Fiorentina- #Udinese x.com

La Fiorentina vicino al baratro, con la paura di retrocedere in Serie B La Curva Fiesole ha annunciato che per Fiorentina-Udinese, nei primi venti minuti del match di Serie A, il settore degli ultras resterà praticamente vuoto. Una forma di protesta per l'andam - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.