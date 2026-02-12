ucraina russia il ritorno della diplomazia tra negoziati e aiuti europei

Mentre i combattimenti continuano sul campo, i leader di Russia e Ucraina hanno ripreso i colloqui in forma più discreta. I negoziati, che si svolgono dietro le quinte, cercano di trovare una soluzione alla guerra mentre l’Europa continua ad inviare aiuti e sostegno alle parti coinvolte. Nessuna svolta ufficiale, ma la diplomazia sembra essere tornata a muoversi, anche se con passi cauti.

Mentre sul campo si continua a combattere, i negoziati diretti fra Russia e Ucraina proseguono sotto traccia. Volodymyr Zelensky ha annunciato un possibile nuovo round negli Usa la prossima settimana, il 17 o 18 febbraio, anche se non è ancora chiaro se Mosca parteciperà o meno. In quell’occasione, ha spiegato il presidente ucraino, si discuterà la proposta statunitense di creare una zona cuscinetto nel Donbass. Idea che non convince né l’Ucraina né la Russia. Il Cremlino resta fermo sulle sue posizioni: prendersi l’intera regione, comprese le aree non ancora conquistate, mentre Kyiv insiste per un congelamento della linea del fronte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

A Abu Dhabi continuano i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, mirati a favorire il dialogo e individuare possibili soluzioni politiche alla crisi in corso.

La strategia della Russia nel conflitto ucraino si caratterizza per conquiste territoriali che, pur risultando inefficaci sul fronte militare, vengono impiegate come strumenti negoziali.

