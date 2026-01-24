proseguono i negoziati tra russia e ucraina ad abu dhabi

A Abu Dhabi continuano i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, mirati a favorire il dialogo e individuare possibili soluzioni politiche alla crisi in corso. Le discussioni rappresentano un passo importante nel tentativo di trovare un percorso condiviso per la risoluzione delle tensioni. La loro evoluzione sarà monitorata attentamente da osservatori e parti coinvolte.

Sono ancora in corso ad Abu Dhabi i negoziati formali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti «nell’ambito degli sforzi per promuovere il dialogo e individuare soluzioni politiche alla crisi». Sono le parole dello sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, il quale ha spiegato che i colloqui dovrebbero durare due giorni, quindi fino a sabato. Le discussioni di venerdì, ha spiegato il principale negoziatore ucraino Rustem Umerov, si sono concentrate sul raggiungimento di una « pace dignitosa e duratura ». Zelensky: «Trump ci darà i Patriot». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Zelensky vede Trump e lancia il trilaterale Ucraina - Usa - Russia ad Abu Dhabi, ma i negoziati sono a dueIl presidente Zelensky ha incontrato Trump ad Abu Dhabi, segnando la prima riunione tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia dall'inizio del conflitto.

Ucraina-Russia-Usa, riflettori puntati su vertice Abu Dhabi: negoziati per stop guerra tra Mosca e KievOggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Negoziazioni trilaterali Kiev Usa Russia

Argomenti discussi: Ucraina, nuovi negoziati negli Emirati tra Washington, Mosca e Kyiv; L’Europa ai margini del grande gioco tra Trump e Xi; Un morto e 23 feriti: raid russi su Kiev mentre proseguono i negoziati; Gaza e dazi, Trump spinge un nuovo Consiglio di pace a guida Usa.

