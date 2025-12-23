Ucraina Putin e le conquiste inutili | la strategia della Russia per i negoziati

La strategia della Russia nel conflitto ucraino si caratterizza per conquiste territoriali che, pur risultando inefficaci sul fronte militare, vengono impiegate come strumenti negoziali. In particolare, la Russia mira a rafforzare la propria posizione nei negoziati, anche senza ottenere successi concreti nel Donetsk, utilizzando le conquiste come leva politica per influenzare l’esito del conflitto e le future trattative.

(Adnkronos) – Conquiste inutili per alzare la posta nei negoziati. La Russia non sfonda nel Donetsk ma ha bisogno di carte da utilizzare nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Mosca, in un conflitto bloccato, continua ad alimentare la narrativa basata su continui progressi. Per sostenere pretesa, al tavolo dei negoziati, dell'intero Donbass .

Russia, l'intelligence americana e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmattino.it

Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronti a negoziare soluzione pacifica”. Meloni: “No a soldati italiani a Kiev” - Da Mosca no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione Europea accelera verso un’intesa sull’utilizzo ... fanpage.it

UCRAINA | Ufficiali e fedelissimi di Putin, una lunga scia di attentati. Le principali vittime dall'inizio della guerra, Mosca accusa Kiev. #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Ufficiali e fedelissimi di Putin, una lunga scia di attentati. Le principali vittime dall'inizio della guerra, Mosca accusa Kiev #ANSA x.com

