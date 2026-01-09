Guerra Ucraina-Russia attacchi massicci su Kiev a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik news in diretta

Aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia: nelle ultime ore, numerosi attacchi hanno colpito Kiev, causando diverse vittime. A Leopoli, è stato intercettato un missile ipersonico Oreshnik, segnando un ulteriore episodio del conflitto in corso. Qui le notizie in tempo reale per comprendere l’evolversi della situazione e le implicazioni di questi eventi.

Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: almeno quattro persone sono morte in seguito agli attacchi massicci scagliati da Mosca ... fanpage.it

Ucraina, attacco russo a Leopoli: «Colpita dal supermissile». Esplosioni anche a Kiev: 4 morti e 19 feriti - Almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito agli attacchi massicci scagliati dalla Russia su Kiev. ilsole24ore.com

Tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-raid-russi-reti-energetiche-milione-famiglie-senza-luce-AIQdoNl #guerra #Ucraina #Russia - facebook.com facebook

Ucraina al gelo nel quarto inverno di guerra: attacchi russi sull’energia, milioni di persone senza luce e riscaldamento x.com

