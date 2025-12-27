Ucraina notte di attacchi russi su Kiev | 5 feriti
Cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati nella notte dai russi in molti distretti di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, citato da Ukrinform. Le forze di Mosca, riferisce Kyiv Independent, hanno lanciato missili ipersonici Kinzhal, missili balistici Iskander e missili da crociera Kalibr. Diverse esplosioni sono state udite in tutta la capitale e anche nella regione di Kiev, dove sono stati segnalati blackout elettrici nella città di Brovary e nelle aree circostanti a seguito dei raid. È stato segnalato un incendio nel distretto di Holosiivskyi della città, mentre detriti sono caduti nei distretti di Obolonskyi e Desnianskyi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti
Leggi anche: Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev
Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese; Le notizie di giovedì 18 dicembre sul conflitto in Ucraina; Ucraina-Russia, Trump in pressing su Putin: verso nuove sanzioni. Ira di Mosca; Ucraina, i colloqui di pace proseguono ma non si fermano gli attacchi.
Guerra in Ucraina, attacco notturno della Russia su Kiev: la capitale colpita anche con i missili ipersonici Kinzhal - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... leggo.it
Ucraina-Russia, Kiev bombardata nella notte: feriti e danni, colpita anche con i missili ipersonici Kinzha - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... ilmessaggero.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky domani da Trump, Mosca: “Accordo vicino”. LIVE - Massiccio attacco missilistico nella notte su Kiev alla vigilia del vertice Trump- tg24.sky.it
?600 DRONI e 36 MISSILI durante la notte! SECONDO MASSICCIO attacco della settimana: 30 feriti a ...
UCRAINA | Diverse potenti esplosioni hanno scosso Kiev nella notte mentre le autorità avvertivano che la capitale ucraina era sotto minaccia di attacco missilistico. L'aeronautica militare ucraina ha annunciato un'allerta aerea a livello nazionale nelle prime or - facebook.com facebook
UCRAINA | Diverse potenti esplosioni hanno scosso Kiev nella notte mentre le autorità avvertivano che la capitale ucraina era sotto minaccia di attacco missilistico. L'aeronautica militare ucraina ha annunciato un'allerta aerea a livello nazionale nelle prime or x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.