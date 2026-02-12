Ucraina astensione che accende il caso | Gallo nel mirino per l’odg dell’area Vannacci

Alla Camera, un’astensione ha scatenato una polemica politica. Con pochi voti, tra cui tre contrari, il caso si è acceso, portando la questione dall’aula di Roma fino a Messina. Le tensioni si sono fatte sentire, con accuse di ambiguità e risposte dure tra i vari schieramenti.

Alla Camera bastano un'astensione e tre voti per far esplodere il caso politico che da Roma arriva dritto a Messina, tra accuse di ambiguità e repliche al vetriolo.È successo tutto durante il voto sul Dl Ucraina, il decreto con cui il governo ha incassato la fiducia per proseguire il sostegno.

