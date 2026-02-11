Ucraina Silvestri M5S | Non voteremo odg Vannacci né finanziamenti

Il Movimento 5 Stelle annuncia che non voterà a favore dell’ordine del giorno di Vannacci né i finanziamenti per l’Ucraina. Il deputato Silvestri spiega che, se il Pd voterà per l’invio di armi, si creerà una spaccatura netta tra le opposizioni. La questione si fa sempre più tesa in Parlamento, con le opposizioni divise su come affrontare il tema del sostegno all’Ucraina.

“Laddove il Pd voterà per l’invio delle armi in Ucraina si consumerà nuovamente una divisione nelle opposizioni”. Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri prima del voto alla Camera sul decreto Ucraina. “Il M5S su questo tirerà dritto fino alla fine, non cambierà idea perché è convinto che l’investimento che si fa per l’invio di armi in Ucraina debba essere fatto su altri pilastri della nostra economia. Noi certo non voteremo gli odg dei Vannacciani perché non ha senso votare contro l’invio di armi e poi votare la fiducia ad un governo che le armi le invierà”, ha concluso Silvestri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In piazza Montecitorio, il ‘Team Vannacci’ ha organizzato un flash mob durante l’intervento del ministro Crosetto, manifestando contro i finanziamenti militari all’Ucraina.

