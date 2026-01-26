Perché il caso Tymoshenko ci parla dell’Ucraina che verrà

Il caso Tymoshenko ha messo in luce aspetti fondamentali della politica ucraina, spesso trascurati dall’attenzione internazionale. In un contesto segnato dalla minaccia di conflitto e dalla copertura mediatica limitata, questa vicenda offre uno spunto per comprendere meglio le sfide e le dinamiche di un Paese che sarà protagonista nei prossimi anni. Analizzare il caso aiuta a capire le prospettive future dell’Ucraina e il suo percorso verso stabilità e democrazia.

Il “caso Tymoshenko” ha avuto il grosso pregio di riportare l’attenzione sulla vita politica dell’Ucraina, tema di cui, un po’ perché la guerra incombe e un po’ perché i media europei preferiscono glissare, si parla pochissimo. Breve riassunto delle puntate precedenti: Yulija Tymoshenko, 65 anni, già oligarca e “zarina del gas”, fondatrice e leader del partito Patria (Bat’kivš?yna in ucraino), due volte primo ministro negli anni Duemila, amante del potere e tenace contestatrice del potere altrui (due volte in carcere per accuse di dubbia legittimità), da tempo relegata ai margini dei giochi che contano (Patria ha 25 seggi sui 450 del Parlamento), nelle scorse settimane ha ricevuto la visita della NABU (l’Agenzia investigativa anticorruzione) e della SAP (la Procura anticorruzione), che l’accusano di compravendita di deputati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Garlasco, parla il genetista Ugo Ricci che ha fatto riaprire il caso: "Non solo dna, ci sono altri elementi"Il genetista Ugo Ricci, incaricato di rivedere il caso di Garlasco, spiega come il suo lavoro abbia superato l'analisi del DNA, considerando anche altri elementi.

Tymoshenko: "l'Ucraina è sotto un regime fascista"In Ucraina, si è avviato il processo contro l'ex Primo Ministro Yulia Tymoshenko, accusata di corruzione.

Tymoshenko vs Zelenskyy: lo scontro politico sulla corruzione sconvolge l’Ucraina in tempo di guerraKiev, Ucraina – Con la sua caratteristica treccia a corona, Yulia Tymoshenko era la ragazza poster della Rivoluzione Arancione. Nel 2004, le proteste di massa filo-occidentali hanno ribaltato quella c ... oltrelalinea.news

