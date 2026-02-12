Uccise la figlia e la seppellì in un campo in Sicilia i periti | Pienamente capace di intendere

Martina Patti, accusata di aver ucciso la figlia Elena Del Pozzo e di averla seppellita in un campo in Sicilia, è stata giudicata capace di intendere. I periti hanno confermato che la donna sapeva bene quello che faceva nel momento in cui ha inscenato il rapimento e poi nascosto il corpo della bambina. La vicenda risale al giugno 2022 ed è finita sotto i riflettori delle cronache nazionali. Ora si aspetta il processo, mentre la famiglia della piccola chiede giustizia.

Martina Patti, la donna che uccise la figlia, Elena Del Pozzo, di soli cinque anni, il 13 giugno del 2022 e la seppellì inscenando un rapimento, è pienamente capace di intendere. Lo hanno stabilito i periti di secondo grado nel processo in corso in corte d’Assise d’appello. In primo grado, con il rito abbreviato, la donna era stata condannata a 30 anni di carcere. La perizia. I consulenti hanno dichiarato che la madre era “ cosciente quando ha accoltellato mortalmente la figlia “. Non sono stati riscontrati vizi di mente, né totali né parziali, che potessero giustificare o attenuare la responsabilità del gesto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

