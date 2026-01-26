Seppellì neonatimadre capace intendere

La perizia psichiatrica disposta dall'Assise di Parma ha valutato la capacità di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso due neonati. Secondo la relazione, la giovane è in grado di intendere e di volere, confermando la sua capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Questa valutazione rappresenta un aspetto importante nel corso del procedimento giudiziario, offrendo un quadro chiaro sulla sua situazione psichiatrica.

11.0 La perizia psichiatrica disposta dall' Assise di Parma su Chiara Petrolini stabilisce che la giovane, accusata di avere ucciso 2 figli neonati, è capace di intendere e di volere. La 22enne è parsa sì "immatura e fragile", ma i periti non hanno trovato una patologia che possa avere inciso sulla sua capacità. La ragazza è ai domiciliari,per duplice omicidio e soppressione di cadavere. I corpicini dei bimbi erano nel giardino di casa. Il fidanzato non sapeva nulla.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

