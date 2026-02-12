Uccide la madre sepolta in un bosco

Un uomo è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la madre di 86 anni e di aver nascosto il suo corpo in un bosco. La vittima abitava a Piobesi, in provincia di Torino. La polizia ha trovato il cadavere dopo aver ricevuto una segnalazione e ora indaga sui motivi di questa tragica vicenda.

17.15 E' stato fermato con le accuse di aver ucciso la madre e di averne occultato il cadavere. La vittima aveva 86 anni, era di Piobesi (Torino). L'uomo, 59enne, avrebbe ammesso di averla uccisa e di aver sepolto il cadavere in un bosco. Era senza lavoro dopo la chiusura di una sua azienda e aveva debiti. Unico sostentamento la pensione della madre:temeva di perderla Indagini scattate dopo la segnalazione di un'amica della vittima, scomparsa da alcune settimane: il figlio non le aveva fornito risposte soddisfacenti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Piobesi Torino

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che avrebbe ucciso la madre e nascosto il corpo nel bosco vicino a Stupinigi.

Ultime notizie su Piobesi Torino

