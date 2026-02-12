Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che avrebbe ucciso la madre e nascosto il corpo nel bosco vicino a Stupinigi. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione, e l’assassino avrebbe poi scelto il luogo isolato per seppellire la vittima. La vicenda ha sconvolto il quartiere, mentre le indagini continuano a cercare di chiarire i motivi e i dettagli dell’accaduto.

AGI - Il bosco vicino casa, nei pressi della palazzina di caccia di Stupinigi, gli è sembrato il luogo ideale per nascondere un cadavere. E così è stato, fino a quando il peso del rimorso le pressioni dei carabinieri non lo hanno indotto a confessare il delitto. E la vittima è sua madre. Un uomo di 58 anni temeva di perdere l'unica fonte di reddito: la pensione di sua madre 85enne. Uccidere l'anziana gli è parsa l'unica via percorribile per continuare a incassare l'assegno. Un mese fa ha messo in pratica il suo piano: ha ucciso Enrica Bardotti, pensionata 85enne di Piobesi, in provincia di Torino, e si è disfatto del cadavere. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide la madre e la seppellisce nel bosco, fermato il figlio

Approfondimenti su Stupinigi Uccisione

Questa mattina, nel Torinese, la polizia ha trovato il corpo di un’anziana di 85 anni sepolto in un bosco tra Stupinigi e Vinovo.

Stefano Emilio Garini, agente immobiliare, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso e sepolto la madre in un bosco, con l’obiettivo di ottenere la pensione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stupinigi Uccisione

Argomenti discussi: Strangolò la madre e uccise il padre a martellate, le scuse di Luca Ricci: Non trovo una spiegazione per ciò che ho fatto; Strangolò la mamma malata di Alzheimer, disposti gli arresti domiciliari; Omicidi di villa Pamphili, Kaufmann il giorno dell'assassinio della figlia, contattò un'agenzia pubblicitaria per far ingaggiare Andromeda. Oggi al via il processo; Canada, spara e uccide 8 persone in una scuola. Suicida l'autrice della strage.

Orrore nel Torinese, uccide la madre e la seppellisce nel bosco: Volevo la pensione(Adnkronos) - Ha ucciso la madre 85enne e nascosto il corpo in un'area boschiva tra Stupinigi e Vinovo. nel Torinese. L'uomo, figlio della vittima, ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere sta ... msn.com

Uccide la madre per la pensione e la seppellisce nel bosco: fermato nel Torinese il figlio dell’86enne scomparsaDalla denuncia di scomparsa al ritrovamento vicino alla statale 143: i carabinieri parlano di omicidio e occultamento di cadavere, l’uomo avrebbe ammesso tutto ... giornalelavoce.it

La Medea dell'Etna, i periti: "Quando la madre uccise Elena era capace di intendere e di volere" - facebook.com facebook