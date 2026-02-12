Uccide la madre e la seppellisce nel bosco fermato il figlio
Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo che avrebbe ucciso la madre e nascosto il corpo nel bosco vicino a Stupinigi. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione, e l’assassino avrebbe poi scelto il luogo isolato per seppellire la vittima. La vicenda ha sconvolto il quartiere, mentre le indagini continuano a cercare di chiarire i motivi e i dettagli dell’accaduto.
AGI - Il bosco vicino casa, nei pressi della palazzina di caccia di Stupinigi, gli è sembrato il luogo ideale per nascondere un cadavere. E così è stato, fino a quando il peso del rimorso le pressioni dei carabinieri non lo hanno indotto a confessare il delitto. E la vittima è sua madre. Un uomo di 58 anni temeva di perdere l'unica fonte di reddito: la pensione di sua madre 85enne. Uccidere l'anziana gli è parsa l'unica via percorribile per continuare a incassare l'assegno. Un mese fa ha messo in pratica il suo piano: ha ucciso Enrica Bardotti, pensionata 85enne di Piobesi, in provincia di Torino, e si è disfatto del cadavere. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Stupinigi Uccisione
Orrore nel Torinese, uccide la madre e la seppellisce nel bosco: “Volevo la pensione”
Questa mattina, nel Torinese, la polizia ha trovato il corpo di un’anziana di 85 anni sepolto in un bosco tra Stupinigi e Vinovo.
Uccide la madre e la seppellisce in un bosco per incassare la pensione: agente immobiliare condannato all’ergastolo
Stefano Emilio Garini, agente immobiliare, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso e sepolto la madre in un bosco, con l’obiettivo di ottenere la pensione.
Ultime notizie su Stupinigi Uccisione
Argomenti discussi: Strangolò la madre e uccise il padre a martellate, le scuse di Luca Ricci: Non trovo una spiegazione per ciò che ho fatto; Strangolò la mamma malata di Alzheimer, disposti gli arresti domiciliari; Omicidi di villa Pamphili, Kaufmann il giorno dell'assassinio della figlia, contattò un'agenzia pubblicitaria per far ingaggiare Andromeda. Oggi al via il processo; Canada, spara e uccide 8 persone in una scuola. Suicida l'autrice della strage.
Orrore nel Torinese, uccide la madre e la seppellisce nel bosco: Volevo la pensione(Adnkronos) - Ha ucciso la madre 85enne e nascosto il corpo in un'area boschiva tra Stupinigi e Vinovo. nel Torinese. L'uomo, figlio della vittima, ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere sta ... msn.com
Uccide la madre per la pensione e la seppellisce nel bosco: fermato nel Torinese il figlio dell’86enne scomparsaDalla denuncia di scomparsa al ritrovamento vicino alla statale 143: i carabinieri parlano di omicidio e occultamento di cadavere, l’uomo avrebbe ammesso tutto ... giornalelavoce.it
La Medea dell'Etna, i periti: "Quando la madre uccise Elena era capace di intendere e di volere" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.