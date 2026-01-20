Uccide la madre e la seppellisce in un bosco per incassare la pensione | agente immobiliare condannato all'ergastolo

Stefano Emilio Garini, agente immobiliare, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso e sepolto la madre in un bosco, con l’obiettivo di ottenere la pensione. La sentenza si è estesa anche a reati di distruzione di cadavere, truffa, auto riciclaggio e falso. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando le conseguenze di comportamenti criminali e il lavoro delle forze dell’ordine nel fare giustizia.

Stefano Emilio Garini è stato condannato all'ergastolo per omicidio, distruzione di cadavere, truffa, auto riciclaggio e falso. Per la Corte d'Assise di Novara, a maggio 2022 aveva ucciso la madre e nascosto i resti in un bosco.

