Orrore nel Torinese uccide la madre e la seppellisce nel bosco | Volevo la pensione

Questa mattina, nel Torinese, la polizia ha trovato il corpo di un’anziana di 85 anni sepolto in un bosco tra Stupinigi e Vinovo. Le forze dell’ordine hanno arrestato il figlio, che ha ammesso di averla uccisa. Secondo quanto ha spiegato, il gesto sarebbe stato motivato dalla voglia di prendere la sua pensione. La famiglia era in crisi da tempo, e questa tragedia ha sconvolto l’intera comunità.

