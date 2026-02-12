Ubriaco dà in escandescenza in via Oberdan i passanti allertano i carabinieri

Un uomo ubriaco si è messo a urlare e agitarsi in via Oberdan, nel centro di città. Diversi passanti, spaventati, hanno chiamato subito i carabinieri. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, l’uomo continuava a dare spettacolo, creando disagio tra i passanti. La situazione è stata rapidamente sedata, ma ancora non si conoscono i motivi di quella scena di caos improvviso.

L'intervento di una pattuglia in pieno centro a Latina. L'uomo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale Stava dando in escandescenze in una strada del centro cittadino del capoluogo e alcuni passanti hanno allertato il numero unico per le emergenze chiedendo un immediato intervento. Quanto i militari dell'Arma si sono avvicinati, il giovane ha cercato di opporre resistenza al controllo, ma poco dopo è stato bloccato e identificato. Come verificato nel corso di una perquisizione, non aveva armi con sé ma è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

