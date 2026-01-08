Notte agitata al pronto soccorso dà in escandescenza | è ubriaco e ha con sé la droga

Nella notte, un intervento si è reso necessario al pronto soccorso di corso Giovecca a causa di un uomo che ha dato in escandescenza, risultando ubriaco e in possesso di sostanze stupefacenti. La pattuglia della polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza di pazienti e personale. L'episodio evidenzia le criticità legate a situazioni di emergenza e agli episodi di alterazione in ambienti sanitari.

Intervento nella notte all’interno del pronto soccorso da parte di una pattuglia della stazione di corso Giovecca. È quanto è accaduto sabato 3, a seguito della segnalazione riguardo una persona intenta a disturbare gli utenti in attesa al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Lo stesso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Panico al pronto soccorso: va in escandescenza e aggredisce il personale sanitario Leggi anche: Udine, aggressione al pronto soccorso. Arrestato un 42enne ubriaco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Terni, tensione al Pronto Soccorso: arrivano i Carabinieri; Pronto soccorso, il bilancio. Petardi, nessun trauma grave. Tre ustionati da una fiammata mentre accendevano il camino; Minacce e spintoni a medici ed infermieri del Pronto soccorso, coinvolto il giocatore della Ternana Alexis Ferrante; Alterato, sbaglia hotel, poi in ospedale aggredisce i carabinieri. Follia nella notte al Pronto Soccorso di Ragusa: paziente psichiatrico semina il panico - RAGUSA, 02 Gennaio 2026 – Momenti di puro terrore quelli vissuti poco dopo l'una di notte presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa. radiortm.it

PRONTO SOCCORSO, NOTTE DI CAPODANNO TRANQUILLA: NESSUN TRAUMA DA BOTTI - Nel servizio le interviste a: Marianna Morelli, medico di Pronto Soccorso Policlinico di Modena Mirco Ravazzini, medico Pronto Soccorso Ospedale Civile Baggiovara Una notte di Capodanno complessivamen ... tvqui.it

Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti - Società: L unico caso di ustione si è verificato non a causa di petardi o fuochi d artificio, ma causa di un camino che ha provocato lesioni in una coppia ... lapressa.it

Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei: notte agitata tra Napoli e area flegrea https://www.ilgiornalelocale.it/2026/01/campi-flegrei-scosse-di-terremoto-ravvicinate-nel-cuore-della-notte/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.