Notte agitata al pronto soccorso dà in escandescenza | è ubriaco e ha con sé la droga

Da ferraratoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un intervento si è reso necessario al pronto soccorso di corso Giovecca a causa di un uomo che ha dato in escandescenza, risultando ubriaco e in possesso di sostanze stupefacenti. La pattuglia della polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza di pazienti e personale. L'episodio evidenzia le criticità legate a situazioni di emergenza e agli episodi di alterazione in ambienti sanitari.

Intervento nella notte all’interno del pronto soccorso da parte di una pattuglia della stazione di corso Giovecca. È quanto è accaduto sabato 3, a seguito della segnalazione riguardo una persona intenta a disturbare gli utenti in attesa al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Lo stesso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

