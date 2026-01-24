Il ministro degli esteri Tajani ha espresso forte disappunto per la scarcerazione di Moretti, ritenendola inaccettabile e offensiva nei confronti del popolo italiano. In una comunicazione con il ministro Cassis, Tajani ha condiviso la preoccupazione e l’indignazione generale, sottolineando l’importanza di tutelare gli interessi e i sentimenti degli italiani in questa situazione.

“Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il ministro degli esteri Cassissa per raccontargli della profonda indignazione del popolo italiano. Mi ha ribadito che il governo svizzero vuole fare chiarezza su ciò che è accaduto. Il messaggio che vogliamo dare? È un messaggio alla magistratura cantonale che è responsabile di un’inchiesta che fa buchi da tutte le parti. Un’inchiesta che è partita in ritardo, che ha permesso ai due responsabili di tentare la fuga e di accusare altre persone”. Così il ministro degli Esteri Tajani nella sede della Farnesina sul richiamo dell’ambasciatore italiano in Svizzera come protesta verso la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, gestore della discoteca “Le Constellation” di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Tajani: “Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano”

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: «Inaccettabile, siamo indignati»Il governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, da parte del Tribunale di Sion.

Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: «Inaccettabile, potrebbe fuggire»Crans-Montana ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Tajani: Decisione di scarcerare Moretti e' inaccettabile; Crans Montana, Tajani Scarcerazione Moretti inaccettabile, offesa a vittime; Crans-Montana e l’Europa che regola tutto, tranne la sicurezza; I piani di Tajani tra Venezuela, Iran e Crans-Montana: piena assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime.

Crans-Montana, Tajani: Moretti scarcerato? C’è il pericolo di fuga, l’inchiesta fa buchi da tutte le partiIl ministro degli Esteri critica la scarcerazione dell'italiano detenuto in Svizzera: L'inchiesta fa buchi da tutte le parti ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Tajani: Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano(LaPresse) Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il ministro degli ... stream24.ilsole24ore.com

Il proprietario del locale del rogo di Crans-Montana, scarcerato dietro cauzione “potrebbe tentare la fuga”, ha paventato il ministro degli Esteri, spiegando che il messaggio “è diretto alla magistratura cantonale che è responsabile di una inchiesta che fa acqua - facebook.com facebook

Crans-Montana, l’Italia richiama a Roma l’ambasciatore in Svizzera ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com