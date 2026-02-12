La dichiarazione shock di Gratteri | Voteranno per il No le persone per bene per il Sì la massoneria deviata e i centri di potere L’attacco di La Russa

Il procuratore Nicola Gratteri fa una dichiarazione che scuote il mondo politico. In un’intervista, dice chiaramente che le persone per bene voteranno No, mentre la massoneria deviata e i centri di potere preferiranno il Sì. Le sue parole hanno sorpreso molti, soprattutto nel centrodestra, che ora si chiedono cosa ne penseranno gli elettori. La frase di Gratteri apre una polemica politica forte e immediata.

«E’ certo che voteranno per il No le persone per bene e voteranno per il Sì la massoneria deviata e i centri di potere che avrebbero vita difficile con una giustizia efficiente», sono le parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, che hanno fatto saltare sulla sedia il centrodestra – e probabilmente non solo. Il procuratore è da tempo capofila della campagna per il No, e già ieri, in una intervista al Fatto quotidiano aveva detto che il Sì favorisce “ ricchi e potenti “. Nell’ intervista sia scritta sia video al Corriere della Calabria alza il tiro, dicendo che a votare per il sì ci saranno ben noti centri di potere, specie calabresi.🔗 Leggi su Open.online

Gratteri punta il dito contro chi sostiene il sì al referendum.

Scoppia la polemica sulla campagna referendaria.

