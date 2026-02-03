Violenza nel corteo pro Askatasuna di Torino | parlano Alessandro il poliziotto aggredito e Lorenzo che lo ha salvato La squadra è rimasta sempre unita dai video non si vede

Un video diffuso dalla polizia mostra i momenti dell’aggressione a un agente del reparto mobile di Padova durante il corteo a Torino a sostegno di Askatasuna. Alessandro Calista, 29 anni, racconta di essere stato colpito con violenza, anche con un martello, mentre cercava di mantenere l’ordine. Lorenzo Virgulti, che si trovava vicino a lui, spiega di averlo salvato e di aver visto la squadra rimanere compatta, anche se nei video non si nota. La polizia conferma che la squadra è sempre rimasta unita, nonostante la

Alessandro Calista si definisce “un po’ amareggiato, ma mi sento bene. La manifestazione si è rivelata essere molto violenta, c’è stata una escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia. Doveva essere una manifestazione pacifica invece è diventata tutt’altro. Penso che chiunque avrebbe avuto paura. Ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestirla al meglio”. Parla di attacchi che arrivavano “da tutte le parti” da parte dei manifestanti. E smentisce quando emerso dai video: non è stato lasciato solo dai colleghi. “La squadra - sostiene - è sempre stata vicina a me.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Durante i disordini di ieri a Torino, Alessandro Calista, poliziotto aggredito durante il corteo di Askatasuna, ha raccontato come Lorenzo Virgulti gli abbia salvato la vita.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

