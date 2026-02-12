Tutta la gioia per Brignone Vonn | Che incredibile ritorno! Allegri | Che grande forza - Le reazioni

La campionessa italiana Federica Brignone ha ricevuto un grande sostegno dopo la sua ultima impresa, mentre Lindsay Vonn si è detta entusiasta del suo ritorno. Il presidente della Repubblica ha espresso parole di ammirazione, e anche le altre personalità dello sport e della politica si sono fatte avanti per fare i complimenti. Brignone ha dimostrato ancora una volta di essere una protagonista, e la reazione generale è di entusiasmo e ammirazione per le sue imprese.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "È un onore essere qui accanto a delle atlete e a degli atleti che ci stanno rendendo orgogliosi. La scelta di Brignone come portabandiera? Le Olimpiadi non sono soltanto vincere medaglie, ma anche vincere le avversità. Per quello ho pensato a Federica, tutti noi nella vita attraversiamo sofferenze e avversità, ha dimostrato come saper reagire. Dietro di lei c'è tutto, devo dirlo, è una delle poche volte in cui mi sono commosso". L'impresa di Federica Brignone è arrivata anche a casa Milan: "Grandi complimenti alla Brignone - ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Pisa -.

