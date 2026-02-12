Dopo anni di duro lavoro, Federica Brignone torna a vincere e riceve una pioggia di complimenti. Anche Lindsey Vonn si congratula con entusiasmo, definendo il suo ritorno “incredibile”. Dal presidente della Repubblica fino agli appassionati, tutti si lasciano coinvolgere dall’energia della campionessa valtellinese, che ancora una volta dimostra di saperci fare.

L'impresa di Federica Brignone è arrivata anche a casa Milan: "Grandi complimenti alla Brignone - ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Pisa -. Per tornare così bisogna avere grande forza. Dobbiamo essere orgogliosi come italiani per quello che stiamo facendo ai Giochi e negli altri sport, tipo nella pallavolo e nel tennis. Abbiamo una storia eccezionale in tanti sport. Questa Olimpiade credo che faccia tanto bene a tutta l'Italia". Emozionata anche Maria Rosa Quario, madre di Federica: "Davvero prima della gara le avevo detto `l'importante è arrivare al traguardo´. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutta la gioia per Brignone, Lindsey Vonn: "Che incredibile ritorno!" - Le reazioni

Approfondimenti su Brignone Vonn

Lindsey Vonn sta affrontando un momento difficile.

Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime, la giornata di Lindsey Vonn si è trasformata in un incubo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Brignone Vonn

Argomenti discussi: Gli atleti della DCP tedofori della Fiamma Olimpica a Bergamo. Lo ricorderanno per tutta la vita; Villafranchese, tutta la gioia dell'eroe di domenica Babato: Ripartiamo più carichi che mai; Il vescovo celebra i 10 anni dall'Ordinazione con i religiosi di tutta la Diocesi: Solo insieme siamo con-sacrati; India - Visita del Rettor Maggiore Don Fabio Attard alla Holy Child Auxilium, Vasant Vihar - ANS.

La Gioia, trama e cast del film con Valeria Golino e Jasmine Trinca in sala il 12 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo La Gioia, trama e cast del film con Valeria Golino e Jasmine Trinca in sala il 12 febbraio ... tg24.sky.it

Tutta la gioia di Annalisa per Euforia che è disco di platinoAnnalisa sta attraversando un momento d’oro nella sua carriera. Il suo ultimo singolo, Euforia, ha infatti ricevuto il disco di platino. Il brano, estratto dall’album E poi siamo finiti nel vortice, ... 105.net

La sciatrice americana 41enne Lindsey Vonn, tra le più vincenti della storia del suo sport, sebbene si fosse ritirata nel 2019, ha ripreso a gareggiare nel 2025 per prepararsi ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, che si stanno svolgendo in questi giorni. facebook

La prima foto della sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo il suo infortunio x.com