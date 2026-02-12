Che sogno Brignone | vince il SuperG davanti a Mattarella Primo oro un anno dopo l' infortunio| La gioia di Fede | Mai nella vita incredibile | Le gare di oggi

Federica Brignone ha vinto il SuperG sulle Tofane davanti al presidente Mattarella, regalando una gioia enorme. È il suo primo oro, a un anno dal grave infortunio che l’aveva fermata. La campionessa si è detta incredula, quasi impossibile da credere. Goggia, invece, ha rischiato tutto, ma è uscita e si è complimentata con Federica. Lo sport, in questa giornata, ha regalato emozioni vere e genuine.

Brignone vince l'oro nel superG: «È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto «o la va o la spacca», non pensavo di poter vincere l'oro, sinceramente. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l'ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un'outsider, oggi è qualcosa di speciale». L'amarezza di Goggia: «Ero davanti all'inizio, ma le gare vanno chiuse»

