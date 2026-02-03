Una rosa bianca per Sant' Agata un gesto per i pazienti della Casa di Cura

Durante i festeggiamenti di Sant’Agata a Catania, la Casa di Cura Sant’Agata ha organizzato un gesto simbolico. Ha consegnato una rosa bianca ai pazienti, un segno di rispetto e vicinanza alla Santa Patrona. L’iniziativa vuole essere un momento di condivisione e di speranza per tutti, soprattutto in questi giorni di festa.

In occasione dei festeggiamenti agatini che in questi giorni animano la città di Catania, la Casa di Cura Sant'Agata ha promosso anche quest'anno un momento di condivisione e raccoglimento dedicato alla Santa Patrona. L'iniziativa, dal titolo "Una rosa bianca per Sant'Agata", si è svolta per il.

