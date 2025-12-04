Mcm individuato il possibile acquirente | è italiano

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mcm (Machining Centers Manufacturing), l’azienda con sede a Borgo di Sotto di Vigolzone e Roveleto di Cadeo, in stato di crisi da diversi mesi, potrebbe essere acquisita da un’azienda italiana. Si registrano in questi giorni importanti sviluppi nel percorso di rilancio dell'azienda, con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

mcm individuato il possibile acquirente 232 italiano

© Ilpiacenza.it - Mcm, individuato il possibile acquirente: è italiano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve, Balzarini: 'Cessione del club? Individuato il possibile acquirente, Tether' - Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube parlando dei rumors che vorrebbero John Elkann e la famiglia Agnelli disposti a cedere la Juventus. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Mcm Individuato Possibile Acquirente