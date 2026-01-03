Juventus fiducia totale in Spalletti | rinnovo fino al 2028 in vista

La Juventus conferma la fiducia in Luciano Spalletti, rinnovandogli il contratto fino al 2028. La scelta riflette la volontà di proseguire con un progetto stabile e coerente, basato su un lavoro ben avviato e sulle solide fondamenta della squadra. Alla Continassa l’attenzione rimane concentrata su un percorso di crescita sostenibile, puntando su continuità e programmata evoluzione del team.

Alla Continassa il giudizio è maturato senza clamore, ma con una direzione precisa. La Juventus guarda al lavoro di Luciano Spalletti e vede basi solide, riconoscibili, soprattutto replicabili nel tempo. Per questo, al netto delle cautele formali, la linea del club è ormai tracciata: continuità tecnica e fiducia nell’allenatore toscano. Juventus, la fiducia diventa prospettiva. Il percorso stagionale ha convinto la dirigenza bianconera non solo nei risultati, ma nel metodo. Organizzazione, gestione del gruppo, identità tattica e capacità di attraversare i momenti complessi senza scomporsi: elementi che alla Juventus vengono valutati quanto – se non più – della posizione in classifica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

