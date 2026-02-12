trump says netanyahu should be pardoned for corruption

Donald Trump ha detto che il primo ministro israeliano dovrebbe essere perdonato per le accuse di corruzione. La sua proposta arriva mentre Netanyahu affronta un processo che potrebbe mettere a rischio la stabilità politica in Israele. Trump ha espresso questa opinione in un momento di grande attenzione internazionale sulla situazione politica del Paese.

WASHINGTON, Feb 12 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said on Thursday Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu should receive a pardon for corruption charges, saying Israeli President Isaac Herzog should be “ashamed of himself” for not granting one. (Servizio a cura di Nandita Bose, Bo Erickson e Bhargav Acharya; montaggio a cura di Katharine Jackson e Caitlin Webber) Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Un uomo coinvolto negli eventi del 6 gennaio 2021, che aveva ricevuto la grazia dall’allora presidente Donald Trump, ha ammesso le sue responsabilità in tribunale.

Alla Casa Bianca, Trump e Netanyahu si sono incontrati per discutere del dossier iraniano.

